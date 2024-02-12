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Kim Kardashian, Kendall ve Kylie Jenner iç çamaşırlarıyla poz verdi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
12.02.2024 13:27 | Son Güncelleme:
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38 yaşındaki Khloé Kardashian, Skims Sevgililer Günü 2021 koleksiyonundan çeşitli fotoğraflar ve klipler paylaştı. Paylaşımda Kim Kardashian, Kendall ve Kylie Jenner iç çamaşırlarıyla poz verdiği anlar yer aldı.

Reality show yıldızı ve sosyal medya fenomeni olmasının yanı sıra milyar dolarlık bir markanın da sahibi olan Kim Kardashian, NBA ile güçlerini birleştirdi. Yıldızın Skims adlı vücut şekillendirici markası, NBA'in resmi iç çamaşırı markası oldu.

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İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA POZ VERDİLER

Geçtiğimiz günlerde 38 yaşındaki Khloé Kardashian, Skims Sevgililer Günü 2021 koleksiyonundan çeşitli fotoğraflar ve klipler paylaştı.

İlk fotoğrafta, 43 yaşındaki Kim ve 26 yaşındaki Kylie, parlak kırmızı iç çamaşırı giyerken platformlu şeffaf topuklu ayakkabıları da dikkat çekti.

Bu arada, 28 yaşındaki Kendall çömeldi ve aynı renk sütyen ve iç çamaşırı takımını biraz farklı bir tarzda giyerek başını Kim'in kalçasına yasladı.

Birkaç klipte üç ünlü isminde saçları omuzlarının üzerine dökülmüş bir şekilde kameraya doğru somurtarak poz verdiler.

Paylaşımları kısa sürede hayranları tarafından beğenildi. Paylaşıma yorum yağdı. 

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