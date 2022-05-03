Kim Kardashian Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı

Met Gala’nın en dikkat çeken ismi Kim Kardashian oldu.
ELBİSEYE GİRMEK İÇİN DİYET YAPTI
Medyatik güzel, Marilyn Monroe’ya ait olan ve 5 milyon dolar değerindeki elbiseyi giydi.
Saçlarını da Monroe gibi sarıya boyayan Kardashian eleştirmenlerden tam not aldı.
Kardashian, elbiseye girmek için son 3 haftadır hiç şeker ve gluten yemediğini de söyledi.
Marilyn Monroe 1962’de Başkan Kennedy’e bu elbiseyle şarkı söylemiş, daha sonra açık arttırma ile 4,8 milyon dolara satılmıştı.
Marilyn Monroe'nun bu elbiseyi dikmesi için tasarımcı Jean Louis’e 1440 dolar ödediği biliniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum