Kim Kardashian Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı

Met Gala’nın en dikkat çeken ismi Kim Kardashian oldu.

ELBİSEYE GİRMEK İÇİN DİYET YAPTI

Medyatik güzel, Marilyn Monroe’ya ait olan ve 5 milyon dolar değerindeki elbiseyi giydi.

Saçlarını da Monroe gibi sarıya boyayan Kardashian eleştirmenlerden tam not aldı.

Kardashian, elbiseye girmek için son 3 haftadır hiç şeker ve gluten yemediğini de söyledi.

Marilyn Monroe 1962’de Başkan Kennedy’e bu elbiseyle şarkı söylemiş, daha sonra açık arttırma ile 4,8 milyon dolara satılmıştı.