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'Kim Milyoner Olmak İster'deki futbol sorusunda iki joker kullandı, sosyal medyanın diline düştü! "Lütfen biri şaka desin"

06.11.2023 23:07 | Son Güncelleme:
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Sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde "Hangi iki ünlü futbol takımı arasında oynanacak bir lig maçını yerinde izlemek için gitmeniz gereken ülke İskoçya'dır?" sorusunda 2 joker kullanan Hilmi Can Söğüt sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışma programı, yeni bölümüyle ekranlara geldi.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

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Yarışmacı Hilmi Can Söğüt'ün "Hangi iki ünlü futbol takımı arasında oynanacak bir lig maçını yerinde izlemek için gitmeniz gereken ülke İskoçya'dır?" sorusunda yaşadıkları gündel oldu. Söğüt soruda takılınca önce 'seyirciye sor' daha sonra ise 'telefon' joker hakkını kullanırken, bu olay sonrası sosyal medyanın diline düştü.

Hilmi Can Söğüt'ün telefon jokeri soruya doğru cevap verirken genç yarışmacı 20 bin TL'lik soruyu bildi ve elenmekten kurtuldu.

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