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Kim Milyoner Olmak İster şampiyonu Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor? Son haliyle gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.02.2024 12:35 | Son Güncelleme:
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Atv'nin büyük bir ilgiyle izlenen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Arda Ayten şimdi son haliyle gündem oldu. 2019 yılında katıldığı yarışmada son soruya doğru cevap vererek 1 milyon TL kazanan Ayten bakın şimdi ne yapıyor...

Atv'nin reyting rekortmeni ve en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan programın 2019 şampiyonu Arda Ayten son haliyle gündem oldu.

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SON HALİYLE GÜNDEM OLDU

Sempatik tavırları, kıvırcık saçları, tatlı gülüşü ve bilgisiyle hafızalara kazınan Arda Ayten finalde çıkan İstiklal Marşı sorusuna doğru cevap vererek 1 milyon liranın sahibi olmuştu.
2019 yılında şampiyon olduğunda henüz 19 yaşında olan Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor...
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören Arda Ayten şimdi doktor.
Kendi söylemine göre 36 saat nöbetin ardından yılmadan usanmadan tekrar mesaiye giden Arda, hala kendisine bir şeyler katmaya çalışıyormuş.
Arda Ayten yeni keşifler yapmak ve diğer insanlara da yön verebilmek için TEDx'te de konuşmacı olarak yerini almıştı.
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Kim Milyoner Olmak İster arda ayten sosyal medya Kenan İmirzalıoğlu
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