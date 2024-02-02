Kim Milyoner Olmak İster şampiyonu Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor? Son haliyle gündem oldu

Atv'nin reyting rekortmeni ve en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan programın 2019 şampiyonu Arda Ayten son haliyle gündem oldu.



SON HALİYLE GÜNDEM OLDU

Sempatik tavırları, kıvırcık saçları, tatlı gülüşü ve bilgisiyle hafızalara kazınan Arda Ayten finalde çıkan İstiklal Marşı sorusuna doğru cevap vererek 1 milyon liranın sahibi olmuştu.

2019 yılında şampiyon olduğunda henüz 19 yaşında olan Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören Arda Ayten şimdi doktor.

Kendi söylemine göre 36 saat nöbetin ardından yılmadan usanmadan tekrar mesaiye giden Arda, hala kendisine bir şeyler katmaya çalışıyormuş.