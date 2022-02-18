Kimi 'Sözleri çok anlamlı, dillere marş olur' dedi, kimi anlamsız buldu! Ünlü isimler Tarkan'ın çok tartışılan 'Geççek' şarkısını Mynet'e yorumladı

MYNET MAGAZİN ÖZEL-Tarkan'ın 'Geççek' şarkısının Youtube izlenmesi saat 15:20 itibarıyla beş milyon kişiyi geçti. AK Parti ve MHP cephesi şarkının siyasi mesaj taşıdığını ifade ediyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener de dün gece şarkıyı paylaşarak 'Çoğu bitti azı kaldı' notun düştü. "Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim" diyerek o dönemde içinde bu şarkının melodi ve sözlerinin yankılandığını söyleyen Tarkan için kimler ne dedi? Mynet özel haber ekibi Banu Alkan, Selçuk Yöntem, Melis İşiten, Behzat Uygur, Jessica May, Reha Özcan gibi ünlü isimlerle görüşüp 'Geççek' şarkısını sordu.

BANU ALKAN: TARKAN ÇİZGİSİNİN DIŞINA ÇIKMIŞ

"Sana ve sanatçıya sonsuz saygım var; Tarkan'a ve ürettiklerine de saygım sonsuz ancak çizgisinin dışına çıkmış gibi geldi. Anlamdandıramadım."

BEHZAT UYGUR: GAYET HAREKETLİ "Tarkan'ı beğenirim. Şarkılarını da dinlerim. Turnedeydim dönerken dinledim. Gayet hareketli güzel bir şarkı olmuş."

JESSİCA MAY: ONUN ŞARKILARI ŞARAP GİBİ... "Benim için önemli olan müziği ilk duyduğumda kulağıma güzel gelmesi. Ben sözlere çok takılmıyorum. Benim bu zamana kadar anladığım Tarkan şarkıları şarap gibi; yıllar geçtikçe daha da değerleniyor. Şarkıyı beğenmeyenlerin bir süre sonra beğenmeye başlayacağını düşünüyorum."

SELÇUK YÖNTEM: SÖZLERİNİ ÇOK ANLAMLI BULDUM "Tarkan’ın şarkısını çok beğendim. Sözlerini de çok esprili ve anlamlı buldum. Olumsuz olan her şeyin geçeceğini söylüyor. Olumsuz şeyler yaşamımızdan çekip gitmesin mi? Gitsin."