Kimse beklemiyordu! Ferdi Kadıoğlu çok sinirlendi... Rakibine müdahalede bulununca hakem devreye girdi

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton & Hove Albion ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. 4 golün kaydedildiği mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve puanlar paylaşıldı.
Karşılaşmaya yedek başlayan ve süre bulamayan Ferdi Kadıoğlu, mücadelenin ilk yarısında beklenmedik bir olay yaşadı.
Sakin tavırlarıyla bilinen Kadıoğlu, ilk yarıda ısınırkenrakip oyuncu Alex Moreno ile tartıştı. Tartışmayı hakem Robert Jones sonlandırdı.
*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)