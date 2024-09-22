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  4. Kimse beklemiyordu! Ferdi Kadıoğlu çok sinirlendi... Rakibine müdahalede bulununca hakem devreye girdi

Kimse beklemiyordu! Ferdi Kadıoğlu çok sinirlendi... Rakibine müdahalede bulununca hakem devreye girdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.09.2024 18:42
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Fenerbahçe'den ayrılarak rekor bir bedelle İngiliz ekibi Brighton'ın yolunu tutan Ferdi Kadıoğlu, son oynanan mücadelede forma şansı bulamazken rakibi ile yaşadığı bir tartışma gündem oldu. İşte detaylar...

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
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İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton & Hove Albion ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. 4 golün kaydedildiği mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve puanlar paylaşıldı.

FERDİ İLE MORENO TARTIŞTI

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Karşılaşmaya yedek başlayan ve süre bulamayan Ferdi Kadıoğlu, mücadelenin ilk yarısında beklenmedik bir olay yaşadı.

Sakin tavırlarıyla bilinen Kadıoğlu, ilk yarıda ısınırkenrakip oyuncu Alex Moreno ile tartıştı. Tartışmayı hakem Robert Jones sonlandırdı.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu kavga son dakika brighton
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