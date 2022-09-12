Kimse beklemiyordu! Özel görüşme gerçekleştirildi... Atilla Szalai gönderiliyor mu?

Yeni sezonda Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transfer tescil dönemini en hareketli geçiren ekiplerden biri olarak öne çıkıyor. Sarı-Lacivertli ekip, kadrosunu 12 isimle güçlendirirken takımdan ayrılan isimlerle de gündeme gelirken, özellikle Kim Min-Jae'nin Napoli'ye gitmesi büyük yankı uyandırmıştı.

KARAR VERİLDİ!

Takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Fenerbahçe'nin bir diğer stoperi Atilla Szalai için de yeni gelişmeler yaşanıyor. Performansıyla göz dolduran ve birçok kulübün dikkatini çeken Szalai için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken karar verildi.

ÖZEL GÖRÜŞME...

Fenerbahçe yönetimi Szalai ile özel bir görüşme gerçekleştirirken, sezon başında verilen kararın uygulanacağı bilgisi kendisine verildi. Sarı-Lacivertli kurmayların 24 yaşındaki oyuncuya, "Aynı sezonda hem Kim'i hem seni gönderemeyiz. Seni devre arasında da satmayız" dediği öğrenildi.

BELLİ OLDU

Bu kararla ardından Macar futbolcu Atilla Szalai için soru işaretleri ortadan kalkarken, başarılı savunmacının Fenerbahçe'de kalacağı kesinleşmiş oldu. Szalai Fenerbahçe formasıyla çıktığı 77 karşılaşmada 5 gole imzasını atarken, 2 de asist yaptı.

ATTILA SZALAI KİMDİR?

20 Ocak 1998 tarihinde Budapeşte'de dünyaya geldi.Profesyonel futbol kariyerine Vac FC altyapısında başladı. Sırasıyla Vasas, AKA Rapid, Rapid Wien II, Mezökövesd, Apollon Limassol ve Fenerbahçe formaları giydi. Sarı-lacivertlilere 2021'in ocak ayında Limassol'den 2.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında geldi. 24 yaşındaki Szalai, defans hattında stoper olarak görev yapıyor. Macar yıldız, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Szalai'nin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro...