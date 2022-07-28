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Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli yakalandı

28.07.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de araç kiralayan kişilere imzalattıkları senetleri çeşitli bahaneler ve tehditle tahsil ettikleri iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte 17 kişinin, "kiraladıkları araçlara karşılık imzaladıkları senetler kullanılarak kendilerinden tehditle para talebinde bulunulduğunu" iddia ederek şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen araç kiralama şirketlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, C.A, S.B, M.G, A.C, O.S, K.S, A.T. ve H.A. "nitelikli dolandırıcılık, açığa imzanın kötüye kullanılması ve tehdit" suçlarından gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda boş senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Yakalanan araç kiralama şirketi sahiplerinin, müşterilerden aldıkları boş senetleri "araçlarda arıza olduğunu" öne sürerek tehditle tahsil etmeye çalıştıkları, ödemeyenler hakkında icra takibi başlattıkları ve bu yöntemle 17 müştekiden 1 milyon 48 bin 385 lira tahsil ettikleri öğrenildi.

Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli yakalandı

Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli yakalandı

Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli yakalandı

Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli yakalandı

Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli yakalandı

Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli yakalandı

Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli yakalandı

Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kayseri araba kiralama

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