YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de, 9 ayda 1 milyon 230 bin kişi ve 161 bin araç incelendi

Kırıkkale'de, 9 ayda 1 milyon 230 bin kişi ve 161 bin araç incelendi

12.10.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de, 9 ayda 1 milyon 230 bin kişi ve 161 bin araç incelendi

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, 9 ayda gerçekleştirilen denetimlerde, 1 milyon 230 bin kişi ve 161 bin aracın kontrolü yapıldı.

Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki polis ve jandarma uygulama noktasındaki denetimlerde durdurulan araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu, rutin ehliyet, muayene ve sigorta kontrolleri yapılıyor.

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince narkotik köpekleri tarafından araçlarda arama gerçekleştiriliyor.

Uygulama noktasındaki ekipleri ziyaret eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, gazetecilere, buradaki kontrollerin sadece Kırıkkale'nin değil, başkentin ve bölgenin güvenliği için de çok önemli bir nokta olduğunu söyledi.

Emniyet ve jandarma ekiplerince yoğun şekilde araç ve sürücülerin incelendiğini aktaran Tekbıyıkoğlu, "Bu sene 9 aylık süreçte yaklaşık 1 milyon 230 bin kişi ile 161 bin aracın kontrolü ve sorgusu yapıldı. Kontrollerde 3 bin 577 aranan şahıs yakalandı. Yine bu uygulamalarda İçişleri Bakanlığımızın önemli uygulamalarından olan KADES hakkında 3 bin 96 kadınımıza rehberlik hizmeti verildi. 2 bin 100 kişiye de "UYUMA" uygulaması tanıtıldı." diye konuştu.

Tekbıyıkoğlu'na, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen de eşlik etti.

Kırıkkale'de, 9 ayda 1 milyon 230 bin kişi ve 161 bin araç incelendi

Kırıkkale'de, 9 ayda 1 milyon 230 bin kişi ve 161 bin araç incelendi

Kırıkkale'de, 9 ayda 1 milyon 230 bin kişi ve 161 bin araç incelendi

Kırıkkale'de, 9 ayda 1 milyon 230 bin kişi ve 161 bin araç incelendi

Kırıkkale'de, 9 ayda 1 milyon 230 bin kişi ve 161 bin araç incelendi

Kırıkkale'de, 9 ayda 1 milyon 230 bin kişi ve 161 bin araç incelendi

Kırıkkale'de, 9 ayda 1 milyon 230 bin kişi ve 161 bin araç incelendi

Kırıkkale'de, 9 ayda 1 milyon 230 bin kişi ve 161 bin araç incelendi

Kırıkkale'de, 9 ayda 1 milyon 230 bin kişi ve 161 bin araç incelendi

Kırıkkale'de, 9 ayda 1 milyon 230 bin kişi ve 161 bin araç incelendi

Kırıkkale'de, 9 ayda 1 milyon 230 bin kişi ve 161 bin araç incelendi

Kırıkkale'de, 9 ayda 1 milyon 230 bin kişi ve 161 bin araç incelendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale denetim

Kırıkkale Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:23
Sabah
06:46
Öğle
12:38
İkindi
15:46
Akşam
18:19
Yatsı
19:37
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.