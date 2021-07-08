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Kırıkkale'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı

08.07.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir apartmanın su gideri borusu döşendiği sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, özel bir firma bünyesinde çalışan Esalettin Karartı, Bayraktepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın su gideri borusunu döşediği sırada yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukurda göçük meydana geldi.

Karartı'nın vücudunun bir kısmı toprak altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarılan işçi, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kırıkkale'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Kırıkkale'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Kırıkkale'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Kırıkkale'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Kırıkkale'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Kırıkkale'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Kırıkkale'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Kırıkkale'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Kırıkkale'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Kırıkkale'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı
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Anahtar Kelimeler:
İşçi Kırıkkale

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