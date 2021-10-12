Kırıkkale'de öğrenciler, "Çocuk Tarım Akademisi"nde tarımı öğreniyor

Kırıkkale Valiliğince Kızılırmak kıyısında inşa edilen "Obaköy" eğlence ve dinlenme alanında oluşturulan "Çocuk Tarım Akademisi"nin 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemi açılışı gerçekleştirildi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Çocuk Tarım Akademisi'nin çok önemli bir proje olduğunu belirterek, çocukların ellerinin tabletlere, bilgisayar tuşlarına değil, toprağa değmesini istediklerini söyledi.

Çocukların bilgisayar üzerinden ürün yetiştirmesi yerine fiili olarak toprakla iştigal edip gerçek tohumları, bitkileri ve tarımı öğrenmelerini arzu ettiklerini aktaran Tekbıyıkoğlu, "Tarım çok stratejik bir sektör. Gelişmiş ve teknolojiye hakim ülkelerin hepsi, gelirlerinin ve ekonomilerinin çok büyük bir kısmını tarımla oluşturuyor. O yüzden tarım, bizim milli güvenliğimiz kadar çok önemli." diye konuştu.

Tekbıyıkoğlu, "Çocukların burada her şeyin küçük şeylerle başladığını öğrenmelerini ve hayal kurmasını istiyoruz. Bir tohumdan ağacın çıktığını görmelerini ve takip etmelerini, sabrı öğrenmelerini istiyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz da Çocuk Tarım Akademisi ile amaçlarının, çocuklara tarımı eğlendirerek öğretmek, toprağı, bitkiyi ve doğayı tanıtmak, çevre bilincini geliştirmek olduğunu dile getirdi.

Program dahilinde Çocuk Tarım Akademisi'ne getirilen ilkokul öğrencilerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince kısa eğitim verilerek, alanda bulunan eski tarım aletleri tanıtılıyor ve ardından da bitkilerin ekimi ve bakımı uygulamalı olarak gösteriliyor. Ayrıca, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar ve engelli öğrenciler de akademiye katılıyor.