Kırıkkale'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri bebek, 3'ü çocuk 9 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İ.Ç. (40) idaresindeki 06 MGB 58 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda A.A'nın (32) kullandığı 06 CNV 275 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile bebek S.A, H.Y. (67), A.G.Ç. (12), M.Ç. (12), A.Ç. (2), D.Ç. (31) ve G.Ç. (41) yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Bir süre trafiğin aksadığı kara yolunun Ankara istikameti, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
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