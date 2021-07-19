Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı, yandaki iki kurbanlık son anda alevlerden kurtarıldı

Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı, yanındaki garajda bulunan iki kurbanlık son anda alevlerden kurtarıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi 928. Sokak'ta Üstün Polat'a ait park halindeki 06 DT 998 plakalı otomobilde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada otomobilin yanındaki garajda bulunan biri küçükbaş iki kurbanlık hayvan da son anda alevlerden kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.