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Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

21.06.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Kırıkkale'de sağanağın oluşturduğu sel nedeniyle bazı ev ve bahçeleri su bastı.

Kent merkezinde ikindi vakti başlayan sağanağın ardından Etiler ve Osmangazi mahallelerinde sel meydana geldi.

Sel nedeniyle bazı ev ve bahçelerde su baskınları yaşandı.

Sağanak, vatandaşların cep telefonlarının kameralarıyla kaydedildi.

Vatandaşlardan Memiş Karartı, evde oturdukları sırada aniden şiddetli yağışın başladığını söyledi.

Dereden gelen sel sularının evlere zarar verdiğini, bahçeleri su bastığını aktaran Memiş, bazı bahçelerin istinat duvarlarının da yıkıldığını dile getirdi.

Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

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sel Kırıkkale

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