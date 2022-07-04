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Kırıkkale'de su kanalında erkek cesedi bulundu

04.07.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de su kanalında erkek cesedi bulundu

Kırıkkale'de su kanalında başında yara izlerinin olduğu tespit edilen erkek cesedi bulundu.

Bahçelievler Mahallesi Ardiyeciler Sitesi'ndeki su kanalında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin, 32 yaşındaki Gencay G. olduğu ve başında yara izlerinin bulunduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gencay G'nin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kırıkkale'de su kanalında erkek cesedi bulundu

Kırıkkale'de su kanalında erkek cesedi bulundu

Kırıkkale'de su kanalında erkek cesedi bulundu

Kırıkkale'de su kanalında erkek cesedi bulundu

Kırıkkale'de su kanalında erkek cesedi bulundu

Kırıkkale'de su kanalında erkek cesedi bulundu

Kırıkkale'de su kanalında erkek cesedi bulundu

Kırıkkale'de su kanalında erkek cesedi bulundu

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