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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

31.08.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

A.B'nin kullandığı 46 HG 199 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda M.Y. idaresindeki 40 NB 235 plakalı otomobille çarpıştı. Arkadan gelen M.B. yönetimindeki 06 SC 187 plakalı otomobil de 46 HG 199 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, araçlardaki K.İ. (27), M.B.B. (15), F.B. (50) ve E.B. (20) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale

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