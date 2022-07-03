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"Kırklareli 2. Lavanta Günleri" sona erdi

03.07.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kırklareli 2. Lavanta Günleri" sona erdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim ve İşletme Kooperatifince düzenlenen "Kırklareli 2. Lavanta Günleri" sona erdi.

Asilbeyli köyünde bir lavanta tarlasında gerçekleştirilen etkinliğin son gününde fotoğraf tutkunları en güzel fotoğrafı çekmeye çalıştı.

Etkinlikte vatandaşlar lavanta tarlasına konulan çeşitli dekorların yanında fotoğraf tutkunlarına poz verdi.

İstanbul'dan Kırklareli'ne gelen fotoğraf tutkunu Rüstem Özgür, AA muhabirine, lavanta tarlasının güzel bir görsel şölen sunduğunu söyledi.

Lavantanın kokusunu duyarak güzelliğini fotoğrafladığını ifade eden Özgür, "Son yıllarda lavanta tarlaları doğal plato haline dönüştü. Özellikle bu mevsimde mor rengiyle bizleri de büyülüyor. Güzel fotoğraflar yakalamak için adeta birbirimizle yarışıyoruz. Bir yandan eğleniyor, bir yandan doğanın tadını çıkarıyor, diğer yandan da hobimizi yapıyoruz." diye konuştu.

Aysel Kıran da lavanta etkinliklerini her yıl takip ederek doğal güzelliğin içinde yer almaya çalıştığını kaydetti.

"Kırklareli 2. Lavanta Günleri" sona erdi

"Kırklareli 2. Lavanta Günleri" sona erdi

"Kırklareli 2. Lavanta Günleri" sona erdi

"Kırklareli 2. Lavanta Günleri" sona erdi

"Kırklareli 2. Lavanta Günleri" sona erdi

"Kırklareli 2. Lavanta Günleri" sona erdi

"Kırklareli 2. Lavanta Günleri" sona erdi

"Kırklareli 2. Lavanta Günleri" sona erdi

"Kırklareli 2. Lavanta Günleri" sona erdi

"Kırklareli 2. Lavanta Günleri" sona erdi

"Kırklareli 2. Lavanta Günleri" sona erdi

"Kırklareli 2. Lavanta Günleri" sona erdi

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