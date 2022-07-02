YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 661 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 661 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi

02.07.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 661 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayçiçeği tarlalarında ele geçirilen 661 bin 850 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaağaç köyünde ayçiçeği ekili 3 tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgede dron ile çalışma yapan ekipler, N.Z, A.T. ve H.E'nin tarlalarının orta bölümlerinde toplam 661 bin 850 kök Hint keneviri olduğunu belirledi.

Ekipler, Hint kenevirlerini olay yerinde yakarak imha etti.

Tarla sahipleri gözaltına alındı.

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 661 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 661 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 661 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 661 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 661 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 661 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 661 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 661 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 661 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 661 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli hint keneviri

Kırklareli Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:34
Öğle
13:20
İkindi
17:21
Akşam
20:57
Yatsı
22:50
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Saç dökülmesine karşı tek malzemeyle etkili çözüm

Saç dökülmesine karşı tek malzemeyle etkili çözüm

Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.