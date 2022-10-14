YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi

Kırklareli'nde ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi

14.10.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ders anlatırken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan öğretmen Erkin Şenyeğit (52), toprağa verildi.

Dün, Lüleburgaz Lisesinde ders anlatırken rahatsızlanan Almanca öğretmeni Şenyeğit, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şenyeğit için mezun olduğu ve öğretmen olarak görev yaptığı Lüleburgaz Lisesinde tören düzenlendi. Öğrenciler, Şenyeğit'in Türk bayrağına sarılı tabutuna çiçekler bıraktı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, çok üzgün olduklarını belirterek, "Adı gibi özgün, özgür ve güçlü bir adamdı. Soyadı gibi şen ve yiğit bir adamdı. Kabri nur, mekanı cennet olsun. Tüm camiamızın başı sağ olsun." diye konuştu.

Şenyeğit'in naaşı, Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında defnedildi.

Törene, Şenyeğit'in yakınları ile Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kırklareli'nde ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi

Kırklareli'nde ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi

Kırklareli'nde ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi

Kırklareli'nde ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi

Kırklareli'nde ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi

Kırklareli'nde ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi

Kırklareli'nde ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi

Kırklareli'nde ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi ders

Kırklareli Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:49
Sabah
07:15
Öğle
13:02
İkindi
16:07
Akşam
18:40
Yatsı
20:00
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.