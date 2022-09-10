Kırklareli'nde köylü kadınlar yöresel lezzetleri tanıttı

KIRKLARELİ (AA) - "14. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında köylü kadınlar, odun ateşinde kuru fasulye, pekmez, kuskus, kaçamak ve bulama gibi yöresel lezzetlerin yapımını uygulamalı gösterdi.

Şenliklerin yapıldığı Yayla Mahallesi'nde köylü kadınlar önce ateş yaktı, daha sonra kuru fasulye, pekmez, kuskus, kaçamak ve bulama gibi yöresel lezzetleri pişirdi.

Vatandaşlar ise köylü kadınları ilgiyle izleyerek tarif aldı.

Tekirdağlı bulama üretici Fatma Karaman, AA muhabirine, bulama yapımını genç kuşaklara aktarmak istediğini söyledi.

14 yıldır şenliklerde bulama yapıp vatandaşlara ikram ettiğini anlatan Karaman, üzüm şırasından elde edilen bulamanın üretiminin artması için gayret gösterdiğini kaydetti.

Fatma Dal ise özellikle köylerde düğün törenlerinde kuru fasulyenin "olmazsa olmaz" lezzetler arasında olduğunu aktardı.

Kuru fasulyenin de pişirme taktiğinin olduğunu aktaran Dal, bu lezzetin herkes tarafından bilindiğini dile getirdi.

Köylü kadınlar yaptıkları yemekleri vatandaşlara ikram etti.

Etkinlikler kapsamında vatandaşlara bir ton üzüm dağıtıldı. Daha sonra en iyi bağ ve üzüm yetiştiren üreticilere ödülleri verildi.

Şenlikler yarın sona erecek.