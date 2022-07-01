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Kırkpınar'da akraba pehlivanlar Er Meydanı'nda güreşiyor

01.07.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırkpınar'da akraba pehlivanlar Er Meydanı'nda güreşiyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de bugün başlayan 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde akraba pehlivanların güreşmesi dikkati çekiyor.

Er Meydanı'nda devam eden güreşlerde, ikiz kardeş, amca yeğen ve ağabey kardeş olan pehlivanlar çeşitli boylarda güreşiyor.

Ankara'dan gelen ikizler Cemal ve Bektaş Tatlıbal (33) ile ağabeyleri Hüseyin Tatlıbal (38) dualı çayırda kol bağlamaktan mutluluk duyuyor.

Cemal Tatlıbal, AA muhabirine, Kırkpınar'ın "yağlı güreşlerin olimpiyatı" olduğunu söyledi. Yıllar önce güreşi bıraktıklarını ancak bireysel başvuruyla Kırkpınar'da güreşmek için geldiklerini anlatan Tatlıbal, "Ağabeyim, amcaoğlu da burada. Ailecek geldik diyebiliriz." dedi.

Hüseyin Tatlıbal ise daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi sporcusu olarak minder güreşi yaptıklarını anlatarak, "Minder güreşinde final yapmıştık. Biz buraları seviyoruz. Güzel bir güreş çıkmasını dilerim." diye konuştu.

Hüseyin Tatlıbal, kardeşleriyle Er Meydanı'nda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Balıkesir'den gelen pehlivanlarlardan Engin Bozkurt ve yeğeni Arda Bozkurt da güreş sahasında yerini aldı. Amca yeğen Kırkpınar'da kol bağlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kırkpınar'da akraba pehlivanlar Er Meydanı'nda güreşiyor

Kırkpınar'da akraba pehlivanlar Er Meydanı'nda güreşiyor

Kırkpınar'da akraba pehlivanlar Er Meydanı'nda güreşiyor

Kırkpınar'da akraba pehlivanlar Er Meydanı'nda güreşiyor

Kırkpınar'da akraba pehlivanlar Er Meydanı'nda güreşiyor

Kırkpınar'da akraba pehlivanlar Er Meydanı'nda güreşiyor

Kırkpınar'da akraba pehlivanlar Er Meydanı'nda güreşiyor

Kırkpınar'da akraba pehlivanlar Er Meydanı'nda güreşiyor

Kırkpınar'da akraba pehlivanlar Er Meydanı'nda güreşiyor

Kırkpınar'da akraba pehlivanlar Er Meydanı'nda güreşiyor

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akraba kırkpınar pehlivan

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