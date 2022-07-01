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Kırkpınar'da sıcaktan bunalan pehlivanlar çeşme başında serinledi

01.07.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırkpınar'da sıcaktan bunalan pehlivanlar çeşme başında serinledi

EDİRNE (AA) - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk gününde sıcaktan bunalan pehlivanlar, çeşme başında serinlemeye çalıştı.

Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'ndaki müsabakalar, minik 1 boy pehlivanlarının güreş tutmasıyla başladı.

Yağcılar tarafından yağlanan pehlivanlar, rakipleriyle el bağlayıp güreş tuttu.

Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü kentte vücutlarına sürülen zeytinyağı ve karşılaşmaların eforuyla bunalan pehlivanlar, serinlemek için çeşmenin başına geldi.

Bazı pehlivanlar el ve yüzlerini yıkarken bazıları da başlarını çeşme altına sokarak serinlemeye çalıştı.

Gölgede dinlenen pehlivanlar, bir sonraki müsabakayı beklemeye başladı. Güreşlere, çeşitli boylarda yapılan müsabakalarla devam ediliyor.

Çeşmede serinleyen pehlivanlardan Eren Karatay, AA muhabirine, sıcakta güreşmenin zorlu olduğunu belirterek, "Kırkpınar'da hem heyecanlıyız hem zorlanıyoruz. Türkiye'nin her yerinden pehlivan güreşiyor. Yağlı güreşmek sıcaklığı daha da hissettiriyor." diye konuştu.

Kırkpınar'da sıcaktan bunalan pehlivanlar çeşme başında serinledi

Kırkpınar'da sıcaktan bunalan pehlivanlar çeşme başında serinledi

Kırkpınar'da sıcaktan bunalan pehlivanlar çeşme başında serinledi

Kırkpınar'da sıcaktan bunalan pehlivanlar çeşme başında serinledi

Kırkpınar'da sıcaktan bunalan pehlivanlar çeşme başında serinledi

Kırkpınar'da sıcaktan bunalan pehlivanlar çeşme başında serinledi

Kırkpınar'da sıcaktan bunalan pehlivanlar çeşme başında serinledi

Kırkpınar'da sıcaktan bunalan pehlivanlar çeşme başında serinledi

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