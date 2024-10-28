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Kirli Sepeti'nin final fragmanı yayınlandı, seyirci ayağa kalktı! 'Hak etmedik, harcadınız...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
28.10.2024 09:25
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Now, kadrosunda Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un yer aldığı Kirli Sepeti'nin fişini çekti. Final iddialarının ardından dizinin final fragmanı yayınlandı. Seyirciler ise bu karara tepki gösterdi.

Yeni sezonda yayına giren birçok yeni dizi beklentiyi karşılayamadı. Geçtiğimiz sezon seyirciyle buluşan bazı diziler de reytinglere yenildi. Kötü Kan, Kör Nokta, Güzel Aşklar Diyar'ı derken kadrosunda Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un yer aldığı Kirli Sepeti için de final kararı alındığı iddia edilmişti.

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İstanbul'un zengin muhitlerinden birindeki bir butik sitede çalışan hizmetliler ile onların aralarında uçurumlar olan iş verenlerinin iç içe geçen hayatlarına odaklanan Kirli Sepeti için geçtiğimiz sezon final kararı alınmıştı fakat yurt dışı satışları iyi gelince bir şans daha verilmişti.

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FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI! SEYİRCİ AYAKLANDI...

Final iddialarının ardından bir umut dizinin devam edeceğini düşünen seyirciye kötü haber verildi. Final bölümünün fragmanı yayınlanınca izleyici resmen ayaklandı. Dizinin harcandığına dair yorumlar yapıldı. Dizi, 3 Kasım Pazar akşamı ekranlara veda edecek. 

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Sosyal medyadan yapılan yorumlar
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kirli sepeti kirli sepeti dizi
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