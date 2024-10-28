Kirli Sepeti'nin final fragmanı yayınlandı, seyirci ayağa kalktı! 'Hak etmedik, harcadınız...'

Yeni sezonda yayına giren birçok yeni dizi beklentiyi karşılayamadı. Geçtiğimiz sezon seyirciyle buluşan bazı diziler de reytinglere yenildi. Kötü Kan, Kör Nokta, Güzel Aşklar Diyar'ı derken kadrosunda Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un yer aldığı Kirli Sepeti için de final kararı alındığı iddia edilmişti.

İstanbul'un zengin muhitlerinden birindeki bir butik sitede çalışan hizmetliler ile onların aralarında uçurumlar olan iş verenlerinin iç içe geçen hayatlarına odaklanan Kirli Sepeti için geçtiğimiz sezon final kararı alınmıştı fakat yurt dışı satışları iyi gelince bir şans daha verilmişti.