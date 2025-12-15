Kırmızı kart için olay yaratacak yorum! beIN Trio ekibinden Trabzonspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi

"SARI KART DOĞRU"

Deniz Çoban: "Bir hareket yaralayıcı, gaddarca ise kırmızı kart gösterilirdi. Hakem gaddarlığı, acımasızlığı göremiyorsa kriterlerden gider. Kriterlerden biri güç transferi. Elimizde bir şiddet ölçer yok, ne kadar bastı diye. Ayağı dizden bükülü mü, tam olarak bilekten yukarıya mı basıyor, kramponun belli bir bölgesiyle yere basıyor mu? Fotoğrafı net görüyoruz. O kramponu yerde görünce hakem güç transferinin gerçekleşmediğini söyler ve sarı kart doğru."

Bülent Yıldırım: "Aynı gerekçelerle sarı kart. 2 santim yukarıda olsa sarı kart. Kontrolsüz faul sınırında kalmış."