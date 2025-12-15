Kırmızı kart için olay yaratacak yorum! beIN Trio ekibinden Trabzonspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş bodro-mavililerin ev sahipliğinde karşılaşırken mücadele atılan 6 golle 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın en çok konuşulan pozisyonlarından biri Toure'nin rakibine yaptığı hareket sonrası gördüğü kırmızı kart olurken beIN Trio yorumcuları da karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.
"2. dakikada Emirhan Topçu'ya verilen sarı kart doğru mu?"
Deniz Çoban: "Doğru bir sarı kart."
Bahattin Duran: "Sarı kart doğru."
Bülent Yıldırım: "Sarı kart yerinde."
3. dakikada Mustafa Eskihellaç yerde kaldı ve oyun devam etti.
Bahattin Duran: "Cerny'nin arkadan müdahalesi var. Faul kararı verilmeliydi."
Deniz Çoban: "İtmenin etkisinden şüphe yok. Faul verilmeliydi. Yardımcı hakemi eleştiririm."
Bülent Yıldırım: "Faul verilmeliydi."
"5. dakikada Orkun'un Serdar'a müdahalesine sarı kart kararı doğru mu?"
Bahattin Duran: "Orkun'un hareketi sınırları zorlasa da benim için sarı kart doğru ama santimlerle. Topuğu yerle üçgen oluşturdu. Bileğinin altına doğru basması var. Güç transferini aktaramamış. Yer itibarıyla sınırlarda. Bu haliyle sarı kart. Biraz daha yukarıda olsa çok net kırmızı kart olurdu. Trabzonsporlu oyuncunun da ayağı esnerdi."
Deniz Çoban: "Bir hareket yaralayıcı, gaddarca ise kırmızı kart gösterilirdi. Hakem gaddarlığı, acımasızlığı göremiyorsa kriterlerden gider. Kriterlerden biri güç transferi. Elimizde bir şiddet ölçer yok, ne kadar bastı diye. Ayağı dizden bükülü mü, tam olarak bilekten yukarıya mı basıyor, kramponun belli bir bölgesiyle yere basıyor mu? Fotoğrafı net görüyoruz. O kramponu yerde görünce hakem güç transferinin gerçekleşmediğini söyler ve sarı kart doğru."
Bülent Yıldırım: "Aynı gerekçelerle sarı kart. 2 santim yukarıda olsa sarı kart. Kontrolsüz faul sınırında kalmış."
36. dakikada El Bilal Toure'ye gösterilen kırmızı kart doğru mu?
Bahattin Duran: "Hakem sert bir düdük çalar, oyuncu ayağa kalkar, kulübe öne çıkar. Taç çizgisi ve kulübenin hemen önü. Ozan Tufan'da bir tepki yok. Kramponun arkasına bastı. Ağır çekimde izlememek lazım. Fotoğraf yanıltır. Normal seyrettiğimizde sert, acımasız hissini vermedi. Ancak, buna VAR müdahale etmedi. Pozisyonda acımasızlık, gaddarlık var mı? Yok. Toure hata yaptı, rakibinin kramponunun arkasına bastı. Yüklendi, gücünü verdi mi? Hayır. Diz gergin mi? Dizden gergin gücü aktardı mı, hayır. Yoğunluk, şiddet, güç transferi yok. Faulle birlikte sarı kart gösterirsin. Ozan'da beklenti yok, arkadaşlarında yok. Takım arkadaşları topu koydu, oyunu başlattı. Hakem düdük çalıp durdurdu. Çok yanlış bir VAR müdahalesi bu."
