SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Kırmızı kart için olay yaratacak yorum! beIN Trio ekibinden Trabzonspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi

BeIN Trio ekibi, Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından mücadelede yaşanan tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte detaylar...

Kırmızı kart için olay yaratacak yorum! beIN Trio ekibinden Trabzonspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi
Berker İşleyen

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş bodro-mavililerin ev sahipliğinde karşılaşırken mücadele atılan 6 golle 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın en çok konuşulan pozisyonlarından biri Toure'nin rakibine yaptığı hareket sonrası gördüğü kırmızı kart olurken beIN Trio yorumcuları da karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O YORUMLAR...
Canlı Skor

DK 2: EMİRHAN TOPÇU'NUN GÖRDÜĞÜ SARI KART 

Kırmızı kart için olay yaratacak yorum! beIN Trio ekibinden Trabzonspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi G1

"2. dakikada Emirhan Topçu'ya verilen sarı kart doğru mu?"

Deniz Çoban: "Doğru bir sarı kart."

Bahattin Duran: "Sarı kart doğru."

Bülent Yıldırım: "Sarı kart yerinde."

DK 3: MUSTAFA ESKİHELLAÇ VE CERNY MÜCADELESİ 

Kırmızı kart için olay yaratacak yorum! beIN Trio ekibinden Trabzonspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi G2

3. dakikada Mustafa Eskihellaç yerde kaldı ve oyun devam etti.

Bahattin Duran: "Cerny'nin arkadan müdahalesi var. Faul kararı verilmeliydi."

Deniz Çoban: "İtmenin etkisinden şüphe yok. Faul verilmeliydi. Yardımcı hakemi eleştiririm."

Bülent Yıldırım: "Faul verilmeliydi."

DK 5: ORKUN'UN SERDAR'A MÜDAHALESİ 

Kırmızı kart için olay yaratacak yorum! beIN Trio ekibinden Trabzonspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi G3

"5. dakikada Orkun'un Serdar'a müdahalesine sarı kart kararı doğru mu?"

Bahattin Duran: "Orkun'un hareketi sınırları zorlasa da benim için sarı kart doğru ama santimlerle. Topuğu yerle üçgen oluşturdu. Bileğinin altına doğru basması var. Güç transferini aktaramamış. Yer itibarıyla sınırlarda. Bu haliyle sarı kart. Biraz daha yukarıda olsa çok net kırmızı kart olurdu. Trabzonsporlu oyuncunun da ayağı esnerdi."

"SARI KART DOĞRU" 

Kırmızı kart için olay yaratacak yorum! beIN Trio ekibinden Trabzonspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi G4

Deniz Çoban: "Bir hareket yaralayıcı, gaddarca ise kırmızı kart gösterilirdi. Hakem gaddarlığı, acımasızlığı göremiyorsa kriterlerden gider. Kriterlerden biri güç transferi. Elimizde bir şiddet ölçer yok, ne kadar bastı diye. Ayağı dizden bükülü mü, tam olarak bilekten yukarıya mı basıyor, kramponun belli bir bölgesiyle yere basıyor mu? Fotoğrafı net görüyoruz. O kramponu yerde görünce hakem güç transferinin gerçekleşmediğini söyler ve sarı kart doğru."

Bülent Yıldırım: "Aynı gerekçelerle sarı kart. 2 santim yukarıda olsa sarı kart. Kontrolsüz faul sınırında kalmış."

EL BILAL TOURE'NİN KIRMIZI KARTI DOĞRU MU? 

Kırmızı kart için olay yaratacak yorum! beIN Trio ekibinden Trabzonspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi G5

36. dakikada El Bilal Toure'ye gösterilen kırmızı kart doğru mu?

Bahattin Duran: "Hakem sert bir düdük çalar, oyuncu ayağa kalkar, kulübe öne çıkar. Taç çizgisi ve kulübenin hemen önü. Ozan Tufan'da bir tepki yok. Kramponun arkasına bastı. Ağır çekimde izlememek lazım. Fotoğraf yanıltır. Normal seyrettiğimizde sert, acımasız hissini vermedi. Ancak, buna VAR müdahale etmedi. Pozisyonda acımasızlık, gaddarlık var mı? Yok. Toure hata yaptı, rakibinin kramponunun arkasına bastı. Yüklendi, gücünü verdi mi? Hayır. Diz gergin mi? Dizden gergin gücü aktardı mı, hayır. Yoğunluk, şiddet, güç transferi yok. Faulle birlikte sarı kart gösterirsin. Ozan'da beklenti yok, arkadaşlarında yok. Takım arkadaşları topu koydu, oyunu başlattı. Hakem düdük çalıp durdurdu. Çok yanlış bir VAR müdahalesi bu."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakem Trabzonspor Derbi son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.