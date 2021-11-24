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Kırmızı Oda'nın Firuzan'ı Şifanur Gül'ü bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle ezber bozuyor!

24.11.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Firuzan karakteriyle seyirciyi gözyaşlarına boğan genç oyuncu Şifanur Gül, sosyal medyada bambaşka biri!

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, her hafta yeni bir hikayeyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Dizide, Zekiye'nin annesi Firuzan'ın gençliğine hayat veren genç yetenek Şifanur Gül, gerçek hayatta dizideki halinden çok farklı...

İLK DİZİSİ 'KIRMIZI ODA' DEĞİL

TV8 ekranlarının iddialı dizisi Kırmızı Oda, henüz keşfedilmemiş genç yetenekleri ağırlamaya devam ediyor. Dizide, oyunculuğuyla dikkat çeken yeni isim Şifanur Gül oldu.
Zekiye Keklik'in annesi Firuzan'ın gençliğine hayat veren Şifanur Gül, dram yüklü oyunculuğuyla izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
Şifanur Gül'ün dizi dışındaki hali ise Kırmızı Oda seyircisini şaşırttı. Sosyal medyada epey aktif olan Şifanur Gül, iddialı tarzıyla beğeni topluyor.
Instagram'da 40 bini aşkın takipçisi bulunan Şifanur Gül'ün ilk dizisi Kırmızı Oda değil.
1995 yılında Ankara'da dünyaya gelen Gül, Ankara Üniversitesi Devlet Tiyatrosu'nda Oyunculuk eğitimi aldı.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Kırmızı Oda dizisi
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