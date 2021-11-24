Kırmızı Oda'nın Firuzan'ı Şifanur Gül'ü bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle ezber bozuyor!

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, her hafta yeni bir hikayeyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Dizide, Zekiye'nin annesi Firuzan'ın gençliğine hayat veren genç yetenek Şifanur Gül, gerçek hayatta dizideki halinden çok farklı...