Kırmızı Oda'nın Firuzan'ı Şifanur Gül'ü bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle ezber bozuyor!

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, her hafta yeni bir hikayeyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Dizide, Zekiye'nin annesi Firuzan'ın gençliğine hayat veren genç yetenek Şifanur Gül, gerçek hayatta dizideki halinden çok farklı...
İLK DİZİSİ 'KIRMIZI ODA' DEĞİL
TV8 ekranlarının iddialı dizisi Kırmızı Oda, henüz keşfedilmemiş genç yetenekleri ağırlamaya devam ediyor. Dizide, oyunculuğuyla dikkat çeken yeni isim Şifanur Gül oldu.
Zekiye Keklik'in annesi Firuzan'ın gençliğine hayat veren Şifanur Gül, dram yüklü oyunculuğuyla izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
Şifanur Gül'ün dizi dışındaki hali ise Kırmızı Oda seyircisini şaşırttı. Sosyal medyada epey aktif olan Şifanur Gül, iddialı tarzıyla beğeni topluyor.
Instagram'da 40 bini aşkın takipçisi bulunan Şifanur Gül'ün ilk dizisi Kırmızı Oda değil.
1995 yılında Ankara'da dünyaya gelen Gül, Ankara Üniversitesi Devlet Tiyatrosu'nda Oyunculuk eğitimi aldı.
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