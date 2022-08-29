Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'den müzik dalında alınan ilk kent olan Kırşehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi.

Kırşehir Belediyesi tarafından organize edilen konserlerin ilki bu akşam Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Konserde sahne alan Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu, Kırşehir yöresi türkü ve bozlaklarını seslendirdi.

Daha sonra sahneye çıkan sanatçı Nurdan İpek, "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş ve Çekiç Ali'ye ait türkülerin yanı sıra farklı yörelere ait eserleri okudu.

Konserin sonunda İzmir Marşı'nı söyleyen İpek'e, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu hediye takdim etti.

Ekicioğlu, burada yaptığı konuşmada, Kırşehir'in UNESCO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'den alınan ilk kent olduğunu hatırlattı.

Kırşehir'de geçmişten gelen büyük bir müzik kültürü olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, "Büyük üstatlarımız Kırşehir'den geldiler, geçtiler. Hayatlarını tamamladılar ama bize büyük bir miras bıraktılar. Bize, müziklerini, kültürlerini, bozlaklarını bıraktılar. Bizler de gelecek nesillere bu kültürü aktarmak için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Belediyenin konser programı kapsamında yarın akşam da Cacabey Meydanı'nda sanatçı Ender Balkır sahne alacak.