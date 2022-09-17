YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri halk konseriyle sona erdi

Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri halk konseriyle sona erdi

17.09.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri halk konseriyle sona erdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 35. Ahilik Haftası kutlamaları resmi kapanış töreni kapsamında halk konseri düzenlendi.

Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde Türk halk müziği sanatçısı Gülşen Kutlu, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali'ye ait bozlaklarla Anadolu'nun farklı yörelerine ait türküleri okudu.

Kırşehirli yerel sanatçı Ümit Yaşar Apaydın'ı sahneye davet ederek düet yapan Kutlu, birlikte Kırşehir yöresine ait türküleri seslendirdi.

Vatandaşlar, türkülere alkışlarıyla eşlik ederek cep telefonlarına kayıt yaptı.

Konserin sonunda konuşan Kutlu, meslekte 40. yılını doldurduğunu belirterek, Ahilik Haftası kutlamalarının resmi kapanış töreninde sahne almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, günün anısına Kutlu'ya hediye takdim etti.

Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri halk konseriyle sona erdi

Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri halk konseriyle sona erdi

Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri halk konseriyle sona erdi

Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri halk konseriyle sona erdi

Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri halk konseriyle sona erdi

Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri halk konseriyle sona erdi

Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri halk konseriyle sona erdi

Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri halk konseriyle sona erdi

Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri halk konseriyle sona erdi

Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri halk konseriyle sona erdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir konser

Kırşehir Namaz Vakitleri 17 Eylül Cumartesi

İmsak
04:56
Sabah
06:19
Öğle
12:43
İkindi
16:12
Akşam
18:57
Yatsı
20:15
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.