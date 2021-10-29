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Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

29.10.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Fener alayı, Askerlik Şubesi Kavşağı'nda başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden sporcu, antrenör ve gençlerin taşıdıkları meşalelerin arkasından, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüdü.

Çevre binalardan ve caddelerdeki vatandaşların alkışlayarak destek olduğu fener alayı Cacabey Meydanı'nda sona erdi.

Protokol üyeleri ve vatandaşların Cacabey Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okumasının ardından program tamamlandı.

Etkinliğe, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan Kırşehir Belediyesinin Cacabey Meydanı'nda düzenlediği konserde müzik grubu Mary Jane ve yerel sanatçılar sahne aldı.

Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
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Kırşehir

Kırşehir Namaz Vakitleri 29 Ekim Cuma

İmsak
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Sabah
07:01
Öğle
12:32
İkindi
15:26
Akşam
17:54
Yatsı
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