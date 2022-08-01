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Kırşehir'de gurbetçiler türkü ve bozlaklarla şenlendi

01.08.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de gurbetçiler türkü ve bozlaklarla şenlendi

KIRŞEHİR (AA) - UNESCO tarafından müzik dalında Türkiye'den Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de, gurbetçiler için şenlik düzenlendi.

Cacabey Meydanı'da başlayan ve 2 gün sürecek olan Gurbetçi Şenliği'nin ilk gününde Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu sahneye çıktı.

Abdal müzik kültüründen gelen mahalli sanatçıların oluşturduğu topluluk, "bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş ve Çekiç Ali’ye ait Kırşehir yöresi türkü ve bozlaklarını seslendirdi. Gurbetçiler, türkü ve oyun havalarına eşlik etti.

Daha sonra Duygu Kutlu sevilen şarkı ve türküleri seslendirdi.

Konseri sonrasında Kutlu'ya hediye takdim eden Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, müzik şehri denilince dünyanın her yerinde Kırşehir'in adının anıldığını söyledi.

Kırşehir'in UNESCO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'den alınan ilk ve tek şehir olduğunu hatırlatan Ekicioğlu, UNESCO tarafından son 2 yılda yaptıkları etkinliklerin tanıtımının yapıldığını ifade etti.

Bu şenliğin müzik alanındaki önemli etkinliklerden birisi olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kırşehir Belediyesi olarak siz değerli hemşerilerimiz için hazırlamış olduğumuz ve bundan sonra da yapacağımız etkinliklerle üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Gurbette olmak, memleket hasreti içinde olmak zordur, ancak her nerede olursak olalım gönül birliğimiz her zaman devam edecektir. Siz değerli gurbetçi hemşerilerimizin izinlerinizi en iyi şekilde geçirmeniz için bundan sonra da buna benzer programlar hazırlamaya devam edeceğiz."

Kırşehir'de gurbetçiler türkü ve bozlaklarla şenlendi

Kırşehir'de gurbetçiler türkü ve bozlaklarla şenlendi

Kırşehir'de gurbetçiler türkü ve bozlaklarla şenlendi

Kırşehir'de gurbetçiler türkü ve bozlaklarla şenlendi

Kırşehir'de gurbetçiler türkü ve bozlaklarla şenlendi

Kırşehir'de gurbetçiler türkü ve bozlaklarla şenlendi

Kırşehir'de gurbetçiler türkü ve bozlaklarla şenlendi

Kırşehir'de gurbetçiler türkü ve bozlaklarla şenlendi

Kırşehir'de gurbetçiler türkü ve bozlaklarla şenlendi

Kırşehir'de gurbetçiler türkü ve bozlaklarla şenlendi

Kırşehir'de gurbetçiler türkü ve bozlaklarla şenlendi

Kırşehir'de gurbetçiler türkü ve bozlaklarla şenlendi

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