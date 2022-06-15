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Kırşehir'de üniversite öğrencileri 6 yıldır "Ahilik yemini" ile mezun oluyor

15.06.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahiliğin zorunlu ders olarak okutulduğu Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde, üniversite birincisi şet kuşanıyor - Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya: - "Bir insan yetiştirme modeli Ahiliğin iş ahlakı ve mesleğe sadakati canlandırması ve bu şuuru vermek için topluca Ahilik yemini ettiriyoruz"

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrencileri, 6 yıldır mezuniyet törenlerinde yaptıkları "Ahilik yemini"nin ardından geleceğe adım atıyor.

KAEÜ'de 2016 yılından itibaren tüm bölümlerde zorunlu olarak Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı dersi veriliyor.

Ahiliğin engin ve evrensel öğretisiyle yetişen öğrenciler, 2017'den beri de toplu düzenlenen mezuniyet törenlerinde Ahilik yemini ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de çevrim içi düzenlenen törenlerin dışında açık alanda toplu düzenlenen mezuniyetlerde hep bir ağızdan Ahilik yemini okunuyor, üniversite birincisi de şet kuşanıyor.

Öğrencilerin Ahilik yemininde, "Hak ile sabır dileyip, bize gelen bizdendir, akıl ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir, ilkesine bağlı kalarak çalışmayı ibadet sayacağıma, hakkın rızasını gözeteceğime, adalet ve merhametle halka hizmet edeceğime, helalinden kazanacağıma, haram lokma yemeyeceğime, vatanımı ve milletimi çıkarlarımın üstünde tutacağıma, Allah'tan başka kimseye kulluk etmeyeceğime, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim." ifadeleri yer alıyor.

- "Gençlerimiz yapmış oldukları yeminin farkındalar"

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AA muhabirine, bu yıl 10 fakülteden 4 bin 290 öğrenciyi mezun ettiklerini, 2016 yılında aldıkları senato kararıyla Ahiliğin değerleri ve şuurunu öğrencilere aşılamaya gayret ettiklerini söyledi.

Bu engin ve evrensel değerlerin gençler tarafından öğrenilmesine önem verdiklerini vurgulayan Karakaya, şöyle konuştu:

"Bir insan yetiştirme modeli Ahiliğin iş ahlakı ve mesleğe sadakati canlandırması ve bu şuuru vermek için topluca Ahilik yemini ettiriyoruz. Gençlerimiz yapmış oldukları yeminin farkındalar çünkü Ahilik dersi ile Ahilik değerlerini, insan yetiştirme metodunu algılayarak bu yemini yapmaktalar. O dersten aldıkları şuur ile kuşandıkları şeddin mesleklerine gösterecekleri ihtimam olduğunu bilmekteler."

Karakaya, bunun sadece kendi üniversitelerinin uhdesinde kalacak kadar basit bir mesele olmadığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin, Anadolu'nun bir değeridir. Diğer üniversitelerimizden de Ahilikle ilgili bir talep olduğunda bunu karşılamak üzere hoca gönderiyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Hocalarımızın hazırladığı Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı dersini bütün bölümlerimizde öğrencilerimize okutmaktayız." ifadelerini kullandı.

Kırşehir'de üniversite öğrencileri 6 yıldır "Ahilik yemini" ile mezun oluyor

- Ahiliğin zorunlu ders olarak okutulduğu Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde, üniversite birincisi şet kuşanıyor - Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya: - "Bir insan yetiştirme modeli Ahiliğin iş ahlakı ve mesleğe sadakati canlandırması ve bu şuuru vermek için

Kırşehir'de üniversite öğrencileri 6 yıldır "Ahilik yemini" ile mezun oluyor

Kırşehir'de üniversite öğrencileri 6 yıldır "Ahilik yemini" ile mezun oluyor

Kırşehir'de üniversite öğrencileri 6 yıldır "Ahilik yemini" ile mezun oluyor

Kırşehir'de üniversite öğrencileri 6 yıldır "Ahilik yemini" ile mezun oluyor

Kırşehir'de üniversite öğrencileri 6 yıldır "Ahilik yemini" ile mezun oluyor

Kırşehir'de üniversite öğrencileri 6 yıldır "Ahilik yemini" ile mezun oluyor

Kırşehir'de üniversite öğrencileri 6 yıldır "Ahilik yemini" ile mezun oluyor

Kırşehir'de üniversite öğrencileri 6 yıldır "Ahilik yemini" ile mezun oluyor

Kırşehir'de üniversite öğrencileri 6 yıldır "Ahilik yemini" ile mezun oluyor

Kırşehir'de üniversite öğrencileri 6 yıldır "Ahilik yemini" ile mezun oluyor

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