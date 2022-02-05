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  4. Kış manzarası büyüledi! Erzincan’da kartpostallık görüntüler oluştu, objektiflere yansıdı

Kış manzarası büyüledi! Erzincan’da kartpostallık görüntüler oluştu, objektiflere yansıdı

05.02.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralıklı kar yağışının devam ettiği, dondurucu soğuğun da etkili olduğu Erzincan’da kartpostallık kış fotoğrafları objektiflere yansıdı.

Bu sene Türkiye’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan karakış, birçok olumsuzluğun yanı sıra beyaz güzellikler de sunuyor. Erzincan’da düzenlenen kış temalı foto maratonunda kartpostallık fotoğraflar objektiflere yansıdı.

FOTOĞRAF TUTKUNLARI ADETA YARIŞTI

Erzincan’ın doğal, tarihi ve kültürel mekânlarını fotoğraflayan fotoğraf tutkunları en güzel kareyi yakalayabilmek için kıyasıya çaba harcadı.
Kar nedeniyle beyaza bürünen köylerde kışın zorluklarıyla güzelliklerinin bir arada yaşanması, besicilerin çetin kış şartlarının yaşandığı köylerde geçim kaynakları olan hayvanlarını kar örtüsü üzerinde beslemeleri, beyaz örtüyle kaplanan tarihi ve turistik mekânların havadan görselleri, Terzi Baba Türbesi, dondurucu soğukların etsiyle buz tutan ve her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Girlevik Şelalesi, Kemaliye ilçesinde bulunan tarihi ahşap evler, Doğu Ekspresi, kanyonlar, dağ keçileri fotoğraf tutkunlarına seyrine doyumsuz kareler sundu.
Fotoğraf ve drone ile çekim yapmak için Burdur’dan Erzincan’a gelen İsmet Arçin, Nazım Özdemir ve Adem Albayrak isimli 3 arkadaş, “Buraya özellikle Doğu Ekspresini ve yaban hayatını çekmek için geldik. Muhteşem bir doğa. Erzincan’ın ilçeleri Kemaliye, İliç, Kemah, Tercan karla bir başka güzel. Bolca fotoğraf çektik” ifadelerine yer verdi.
Fotoğraf çekerken köy sakinleriyle de hoşça muhabbet etme imkânı bulduklarını kaydeden İsmet Arçin, yaban hayatına da dikkat çekti.
Kaçak avcılar yüzünden dağ keçilerinin popülasyonunda ciddi bir azalma olduğunu köy sakinlerinin kendilerine ilettiğini kaydeden Arçin, “Kaçak avcılığın önüne geçilmelidir. Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlar bu konuyu çok dinlendirdi.” dedi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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