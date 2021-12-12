Kısmen donan Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu

Kars'ta yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır, hafta sonu buz üstünde gezmek ve atlı kızak keyfini yaşamak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

Kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Kars-Ardahan sınırındaki gölün Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisi dondu.

Hafta sonunu fırsat bilen turistler, bir bölümü buzla kaplanan göl üzerinde müzik eşliğinde halay çekti, dans etti.

İlk defa buz üzerinde gezenler heyecanlı anlar yaşarken, bazı turistler de buz üzerine çıkmaya cesaret edemedi.

Atlı kızak ve kar motorlarıyla gölde gezinti yapan ziyaretçiler doyasıya eğlendi.

Atlı kızakçı Ertan Daşdemir, Çıldır Gölü'nde ilk olarak Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisinin donduğunu belirtti.

Hafta sonunda yerli ve yabancı çok sayıda turistin bölgeye geldiğini aktaran Daşdemir, "Bu da bizi mutlu ediyor. Buzun üzerinde soba kurduk turistlere çay ve kuşburnu ikram ediyoruz, herkesi bekliyoruz." dedi.