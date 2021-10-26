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  4. Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşiyle fotoğrafı olay yarattı!

Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşiyle fotoğrafı olay yarattı!

26.10.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi Melise Tatlıtuğ ile olan fotoğrafları ortaya çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ’un fotoğrafını görenler, “genlere hayran kalmamak mümkün değil” yorumunda bulundu.

İlk olarak 2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duyuran sonrasında Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakteriyle oyunculuğa adım atan Kıvanç Tatlıtuğ, peş peşe rol aldığı yapımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Son olarak Çarpışma adlı dizide rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, şu sıralar sinema filmi Aşıklar Bayramı’nın çekimleri için Kars’ta. Özel hayatıyla çok fazla gündeme gelmeyen Kıvanç Tatlıtuğ’un Melisa Tatlıtuğ, Cem Tatlıtuğ, İpek Tatlıtuğ ve Tugay Tatlıtuğ adında 4 kardeşi var. Kıvanç Tatlıtuğ’ın kardeşi Melisa ile fotoğrafları sosyal medyada ortaya çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi Melis’le fotoğrafını görenler “genlere hayran kalmamak mümkün değil” yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ
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