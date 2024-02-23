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  4. Kıvrımlı model Ashley Graham defile izlemeye böyle gitti! 'Gece 1'den önce...' notu dikkat çekti

Kıvrımlı model Ashley Graham defile izlemeye böyle gitti! 'Gece 1'den önce...' notu dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.02.2024 10:37 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz sene 'Dünyanın en seksi kadını' olarak seçilen büyük beden model Ashley Graham sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Üç çocuk annesi olan ünlü model podyumların aranan isimleri arasında yer alıyor. Ashley Graham bu defa defile izlemeye gittiği anları paylaştı. Kıvrımlı modelin notu ise dikkat çekti.

Maxim dergisi tarafından geçtiğimiz sene 'Dünyanın en seksi kadını' seçilen Ashley Graham sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü model bu defa son pozlarıyla dikkat çekti.

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DEFİLE İZLEMEYE BÖYLE GİTTİ

Ashley Graham, geçtiğimiz senelerde ikizlerini kucağına almış olmasına rağmen podyumlardan uzak kalmadı.
Üç çocuk annesi Ashley Graham şu sıralar yine podyumların aranan isimlerinden biri.
Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen ünlü model bu defa defile izlemeye gittiği anları takipçileri ile paylaştı.
Transparan, vücudunu saran bir elbiseyle geceye katılan Ashley Graham iddialı pozlarını peş peşe paylaştı. Kıvrımlı modelin pozlarına düştüğü not ise dikkat çekti.
Büyük beden modeli Ashley Graham pozlarına 'Gece 1'de makarna siparişimden önce' notunu düştü.
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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham sosyal medya Model
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