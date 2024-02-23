Kıvrımlı model Ashley Graham defile izlemeye böyle gitti! 'Gece 1'den önce...' notu dikkat çekti

Maxim dergisi tarafından geçtiğimiz sene 'Dünyanın en seksi kadını' seçilen Ashley Graham sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü model bu defa son pozlarıyla dikkat çekti.



DEFİLE İZLEMEYE BÖYLE GİTTİ

Ashley Graham, geçtiğimiz senelerde ikizlerini kucağına almış olmasına rağmen podyumlardan uzak kalmadı.

Üç çocuk annesi Ashley Graham şu sıralar yine podyumların aranan isimlerinden biri.

Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen ünlü model bu defa defile izlemeye gittiği anları takipçileri ile paylaştı.

Transparan, vücudunu saran bir elbiseyle geceye katılan Ashley Graham iddialı pozlarını peş peşe paylaştı. Kıvrımlı modelin pozlarına düştüğü not ise dikkat çekti.