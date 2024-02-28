Kıvrımlı model Iskra Lawrence her yerden dekolte verdi! Bedeniyle barışık olduğunu her zaman söylüyordu...

Ünlü model Iskra Lawrence cesur paylaşımları ve özel hayatıyla gündemde kalmayı başarıyor. Model, her zaman bedeniyle barışık olduğunu söylüyordu.
Sıfır beden modelliğe meydan okuyan ve büyük beden modeller arasında önce olan Iskra Lawrance sosyal medyayı sık kullanan isimler arasında yer alıyor.
Instagram’da paylaştığı fotoğrafları sayesinde modelliğe adım atan kıvrımlı model kendi gibi olan kadınlara da ilham oluyor.
Ünlü model son paylaşımıyla da çok konuşuldu. 5,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından giydiği pembe dekolteli bir elbisesiyle pozunu paylaştı.
Modelin paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olunca paylaşıma modelin hayranları yorum yaptı.
Modele hayranları "Çok şık olmuşsun", "Çok yakışmış pembe sana", "Elbisesini çok beğendim" gibi yorumlar yaptı.