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Kıyıköylü balıkçının ağlarına 3 bin 500 adet palamut takıldı

19.10.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyıköylü balıkçının ağlarına 3 bin 500 adet palamut takıldı

KIRKLARELİ (AA) - Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Hasan Ersöz, tek seferde yaklaşık 3 bin 500 adet palamut avladı.

Bu yıl balıkçı teknelerinde yoğun mesai harcayan tayfalar, kasaları palamutlarla dolduruyor.

Balıkçı Hasan Ersöz, AA muhabirine, bu yıl Karadeniz'de palamut bolluğu yaşandığını söyledi.

Dün akşam denize açıldıklarını ve sabaha karşı dönüş yolunda güzel bir sürüye denk geldiklerini anlatan Ersöz, "Ağlarımızı denize saldık ve çektiğimizde ağlarımız doluydu. Gayet güzel ve memnunuz. Yaklaşık 3 bin 500 palamut aldık. Sadece Kıyıköy için değil, Karadeniz'de palamut bolluğu var. Bu da hanelere yansıyor, her eve balık giriyor." diye konuştu.

Bir kasa palamut 300 liradan satışa sunuluyor.

Kıyıköylü balıkçının ağlarına 3 bin 500 adet palamut takıldı

Kıyıköylü balıkçının ağlarına 3 bin 500 adet palamut takıldı

Kıyıköylü balıkçının ağlarına 3 bin 500 adet palamut takıldı

Kıyıköylü balıkçının ağlarına 3 bin 500 adet palamut takıldı

Kıyıköylü balıkçının ağlarına 3 bin 500 adet palamut takıldı

Kıyıköylü balıkçının ağlarına 3 bin 500 adet palamut takıldı

Kıyıköylü balıkçının ağlarına 3 bin 500 adet palamut takıldı

Kıyıköylü balıkçının ağlarına 3 bin 500 adet palamut takıldı

Kıyıköylü balıkçının ağlarına 3 bin 500 adet palamut takıldı

Kıyıköylü balıkçının ağlarına 3 bin 500 adet palamut takıldı

Kıyıköylü balıkçının ağlarına 3 bin 500 adet palamut takıldı

Kıyıköylü balıkçının ağlarına 3 bin 500 adet palamut takıldı

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balık palamut Karadeniz deniz kıyıköy

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