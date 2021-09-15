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Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, "HDP'ye hazine yardımının" kesilmesini istedi

15.09.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, "HDP'ye hazine yardımının" kesilmesini istedi

Terör örgütünce kaçırılan kızı için yürüyerek İzmir'den Ankara'ya gelen Mehmet Laçin, HDP'ye yapılan hazine yardımlarının kesilmesi çağrısı yaptı.

Kızına kavuşmak amacıyla İzmir'den yürüyüşe başlayan baba Laçin, Ankara'ya ulaştı. Anayasa Mahkemesi önüne gelen Laçin, burada yaptığı açıklamada, kızının, lisede okurken 14 yaşında Kocaeli'de HDP tarafından kaçırıldığını belirtti.

Laçin, daha sonra gittiği HDP Kocaeli il binasında kızını bulduğunu belirterek, kızını götürmeye çalışırken HDP'liler tarafından darbedildiğini kaydetti.

Bir daha kızına ulaşamadığını anlatan Laçin, "Kızımı Kocaeli'den de kaçırdılar. Ondan sonra bulamadım. Bu arada kızımın dağda olduğunu biliyordum. Meğerse kızım 4 sene HDP İstanbul il binasında eğitim görmüş, zorla tutuluyormuş. Ondan sonra HDP İstanbul il binasından dağa kaçırmak amacıyla HDP Diyarbakır il binasına götürmüşler." dedi.

- Kızı için 744 gündür nöbette

Laçin, terör örgütü tarafından kaçırılan kızına kavuşmak için hem Diyarbakır'daki hem de ikamet ettiği İzmir'deki HDP il binalarının önünde nöbet tuttuğunu dile getirerek, "Bugün nöbetimin 744'üncü günü. 7 ay Diyarbakır'da tuttum. İzmir'de ikamet ettiğim için daha sonra İzmir'e geçtim." diye konuştu.

Sesini duyurmak için İzmir'den Ankara'ya yürümeye karar verdiğini söyleyen Laçin, "Vatan, bayrak ve evlat, dedim ve Ankara'ya yola çıktım. Şu an Anayasa Mahkemesi'nin önünde, Anayasa Mahkemesi üyelerine çağrıda bulunuyorum. Aldıkları hazine yardımıyla HDP'liler bizim evlatlarımızı topluyor, dağa gönderiyor. Çünkü benim kızım daha dağa gitmeden HDP binasında yakalandı." ifadelerini kullandı.

- "HDP'ye verilen hazine yardımı kesilsin"

Baba Laçin, "HDP, 'yasal hakkıdır' diye devletten hazine yardımı alıyor. Bu HDP'ye verilen hazine yardımı kesilsin. Bu çok önemli bir olaydır. Bu musluk kesilirse, evlatlarımızı dağa kaçıramazlar. HDP'ye verilen hazine yardımı, 3 seneyi aşkın HDP il binasında vatan, bayrak nöbetini tutan mağdur ailelere verilsin." şeklinde konuştu.

Kızına kavuşana kadar mücadelesine devam edeceğini vurgulayan Laçin, "Yarın HDP Genel Merkezi önünde kamp kurup evlat nöbetimi devam ettireceğim." dedi.

Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, "HDP'ye hazine yardımının" kesilmesini istedi

Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, "HDP'ye hazine yardımının" kesilmesini istedi

Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan babadan "HDP'ye verilen hazine yardımı kesilsin" talebi

Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan babadan "HDP'ye verilen hazine yardımı kesilsin" talebi

Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan babadan "HDP'ye verilen hazine yardımı kesilsin" talebi

Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan babadan "HDP'ye verilen hazine yardımı kesilsin" talebi

Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan babadan "HDP'ye verilen hazine yardımı kesilsin" talebi

Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan babadan "HDP'ye verilen hazine yardımı kesilsin" talebi

Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan babadan "HDP'ye verilen hazine yardımı kesilsin" talebi

Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan babadan "HDP'ye verilen hazine yardımı kesilsin" talebi

Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan babadan "HDP'ye verilen hazine yardımı kesilsin" talebi

Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan babadan "HDP'ye verilen hazine yardımı kesilsin" talebi
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