Kızıl Goncalar'ın Müyesser'i Asiye Dinçsoy'un gerçek hayattaki hali dikkat çekti! Başörtüsüz haliyle bambaşka biri

Özgü Namal'ı yıllar sonra televizyon ekranlarına döndüren Kızıl Goncalar dizisi sezonun en çok ses getiren yapımlarından biri oldu. Her sahnesi çok konuşulan dizide muhafazakar ve seküler çatışmasının arasında bir anne-kız hikayesi ekrana taşınıyor.



GERÇEK HAYATTAKİ HALİ GÜNDEM OLDU

Kızıl Goncalar dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekiyor. Dizide Müyesser karakterine hayat veren Asiye Dinçsoy başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiriyor.

Sadi Hüdayi Güneş'in eşi Hasna Güneş'in ablası olan Müyesser, tarikat içerisinde saygınlığı olan kadınları yönlendiren bir isim.

44 yaşındaki ünlü oyuncu ilk kez Müyesser karakteri için tesettüre girdi. Daha önce Zümrüdüanka, Kırmızı Oda, O Kız, Elimi Bırakma, Şimdi Onlar Düşünsün gibi birçok başarılı projede yer alan Dinçsoy'un gerçek hayattaki hali gündem oldu.

Asiye Dinçsoy'un başörtüsüz halini görenler çok şaşırdı. Dinçsoy'un Instagram'daki pozlarına 'Bambaşka biri', 'Tanıyamadım', 'Başkası sandım' gibi yorumlar yapıldı.