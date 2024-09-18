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  4. Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tanıtımı yayınlandı! Cüneyd ve Zeynep sosyal medyayı salladı! 'Fragman bile yetti'

Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tanıtımı yayınlandı! Cüneyd ve Zeynep sosyal medyayı salladı! 'Fragman bile yetti'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.09.2024 08:29
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Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon bölümleri büyük bir heyecanla beklenirken 20. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni sezon tanıtımında Cüneyd ve Zeynep'in yer aldığı sahneler adeta sosyal medyayı salladı.

MYNET-Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen ve sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar şimdi de yeni sezon bölümleri için heyecanla bekleniyor.

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Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin 20. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanı adeta nefesleri kesti.

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BU SAHNELER GÜNDEMDE

Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tanıtımında; Zeynep'in yeniden gelinlikle görülmesi, Cüneyd'in harap olmuş bir şekilde deniz kenarında görülmesi ve Meryem'in cezaevinde azmettirilmesi sahneleri büyük ilgi gördü.

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Kızıl Goncalar'daki bu sahnelere sosyal medyada; 'fragman bile yetti', 'ikinci sezona en iyi giriş yapan dizi', 'Cüneyd Zeynep'i o deccal Vahid'den kim kurtaracak', 'Cüneyd acil geri dönmen lazım' gibi yorumlar yapıldı.

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SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Anahtar Kelimeler:
Mert Yazıcıoğlu Özgü Namal Kızıl Goncalar
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