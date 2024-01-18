Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman süper mini elbisesiyle poz verdi! Cesur seçimi olay oldu

Oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Doğukan Güngör ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Alev karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Müjde Uzman sosyal medyadaki pozlarıyla gündem oldu.





CESUR SEÇİMİ OLAY OLDU

İddialı ve cesur seçimleriyle dikkat çeken Müjde Uzman ışıltılı süper mini elbisesiyle poz verdi. Uzman, saçı ve makyajıyla da takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Tüm kıyafetleri güzel taşıyor', 'Gerçekten alev alev', 'Bu güzellik halis mi?', 'Yine harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

26 Eylül 1984 tarihinde İstanbul’da doğan Müjde Uzman, Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu.

2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamlayan Uzman, bir süre mankenlik/modellik ile eş zamanlı yürüttüğü ticaret ve pazar araştırması alanlarında kurumsal sektörde çalıştıktan sonra, Dream Tv ve Mtv’de vj’lik yaptı.