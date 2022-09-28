Kızılırmak Deltası'nın gün batımı manzarası düğün fotoğrafları için tercih ediliyor

Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kuş gözlemcileri ve bilim insanlarının yanı sıra büyüleyen gün batımı dolayısıyla düğün fotoğrafı çektirecek çiftlerin ilgisini çekiyor.

Samsun'un 19 Mayıs ve Bafra ilçesi sınırları içinde yer alan 56 bin hektarlık alanı kapsayan, 356 kuş türünün yanı sıra yılkı atları ve manda varlığı ile öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gün batımı güzel görüntüler oluşturuyor.

5 bin 174 hektarlık kısmı yaban hayatı geliştirme alanı olan ve uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor.

Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için de yaşamsal önem taşıyor. Deltanın korunması için bölge araç girişine kapalı bulunuyor.

Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasında yer alan Kızılırmak Deltası, düğün fotoğrafı çektirmek isteyen gelin ve damatların da gözde merkezi haline geldi.

Kentte fotoğrafçılık yapan Murat Turgut, AA muhabirine, bölgede çekilen fotoğrafları sosyal medyadan gören birçok çiftin düğün fotoğraflarını burada çektirmek için kendileriyle iletişime geçtiğini söyledi.

Yeni evlenen çiftlerin gün batımı fotoğraf çekimi için bölgeyi tercih ettiklerini anlatan Turgut, "Yoğun ilgi olduğunu söyleyebilirim. Burası doğası itibarıyla biz fotoğrafçılar açısından da çok tercih edilen bir yer. Çok geniş ve farklı bitki örtüsüne sahip. Çok estetik fotoğraflar çekiyoruz." dedi.