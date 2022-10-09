KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da Kıbrıs gazileriyle buluştu:

ERZİNCAN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, hep 'Kıbrıs'ta eğer adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm olacaksa işte onun için bu mesele egemen eşit temelli olması gerekmektedir.' demiştir. Bu siyaseti sonuna kadar götürmenin kararlılığı içerisindeyiz." dedi.

Erzincan Müftülüğü Konferans Salonu'nda Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu kapsamında düzenlenen "2023'e doğru Türkiye ve Türk dünyasının dünü, bugünü ve geleceği" konulu konferansa katılan Tatar ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, burada, MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy'un konuşmasını dinledi.

Daha sonra Tatar ve Yıldırım, Erzincan Belediyesi Aşevinde, Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

Gazilerle bir süre sohbet eden Tatar, burada yaptığı konuşmada, her zaman kendilerini Türk milletinin kopmaz bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her zaman Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasına karşı olduğunu ve Türkiye'nin de buna seyirci kalmadığını vurgulayan Tatar, Kıbrıs adasının Türk milleti için her zaman önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs'taki mücadeleyi hep Türkiye ile mukavemetçi ruhla başarıyla devam ettirdiklerini dile getiren Tatar, "Allah nasip etti Kıbrıs Barış Harekatıyla sizlerin adaya çıkmasıyla, Mehmetçik ile mücahitlerin buluşmasıyla, beraber gözyaşlarını dökmesi ve o günden sonra Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerinin atılması, 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, o günden bugüne yıllardır Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığını, özgürlüğünü ve egemenliğini bütün dünyaya, ana vatanı Türkiye'nin desteğiyle duyurmaya ve haykırmaya devam ediyor." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmasının hem hakkın ve hukukun korunması, hem de Kıbrıs'ın güvenliği için hayati önemi bulunduğunu vurgulayan Tatar, yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devletin işbirliğiyle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabileceğini bildirdi.

"Kıbrıs davası milletimize mal olmuş bir meseledir. Kıbrıs Türk halkıyla Rum halkının yaşayabilmesi için çeşitli birtakım anlaşmalar yapılmış olabilir." ifadesini kullanan Tatar, "Onlar (Rumlar) şu anda tek başlarına. Güya, 'Türkiye Cumhuriyeti garantör ülke değil. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs adasının kurucu bir ortağı değil' şeklindeki bencil anlayışlarıyla şu anda Kıbrıs etrafındaki karbon zenginliklerini tek başına araştırma çalışmaları içerisinde, uluslararası hukuka bana göre yanlış yaparaktan dengeleri alt üst etmiş ve Kıbrıs'tan istikrarsızlığın yegane sorumlularıdırlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hep 'Kıbrıs'ta eğer adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm olacaksa işte onun için bu mesele egemen eşit temelli olması gerekmektedir.' demiştir. Bu siyaseti sonuna kadar götürmenin kararlılığı içerisindeyiz." diye konuştu.

Kıbrıs gazilerine fedakarlıkları için teşekkür eden Tatar, her zaman onların yanlarında olduklarını söyledi.

- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise Kıbrıs Barış Harekatında, "Türkiye hiçbir şey yapamaz, biz bu işi hallederiz" diyenlerin bir kez daha orada yanlış hesap yaptıklarını gördüğünü, Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs’taki kardeşlerini yalnız bırakmadığını söyledi.

O harekatta yer alanların gazi olduğunu ve Kıbrıs Türkünün imdadına yetiştiğini hatırlatan Yıldırım, "Siz o tarihi yaşayan canlı verilerisiniz. O günleri sizler yaşadınız. Bugünlere bu nesillere de aktaran sizlersiniz. Sizler bizim başımızın tacısınız. Tabii artık İstiklal Savaşı gazisi kalmadı. Kore gazisi tek tek var. Kıbrıs gazisi de 23 bin kişi. Kore gazisi 830 kişi var. Birer birer eski gazilerimiz aramızdan ayrılıyor." dedi.

Gazilere, o günden bu güne dünya da Türkiye'de de çok şeyin değiştiğini anlatan Yıldırım, "Türkiye, Amerikan ambargosunu nasıl bugün Rusya bunu hissediyorsa, iliklerine kadar hissetti. Gemilerini çıkaramaz hale geldi. Uçaklarını kaldıramaz hale geldi. O bize bir ders oldu. Savunma sanayimizin temellerini attık." diye konuştu.

Türkiye'nin artık hertürlü gemiyi, helikopterini, akıllı silahlarını, İHA ve SİHA'lar gibi hepsini yapar hale gelerek ülkeyi günden güne savunma sanayisinde bağımlı olmaktan kurtardığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugünlerde de maalesef bu yüzyıllık hak batıl mücadelesi bitmiyor. Bu günlerde yine komşularımız üzerinden emperyal hedefleri olanlar bize karşı planlar yapıyorlar. Bu topraklarda varolmanın ayakta kalmanın hüküm sürmenin kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Bunun tek yolunun güçlü olmaktan geçtiği ve birbirimize bağlı olarak, bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, al yıldızlı bayrağımızın altında bir araya gelmemiz gerektiğini görüyoruz. Kıbrıs'ın haklı davasını yıllardır görmezden gelenler var. Kıbrıs Türkünü izole edenler var. Kıbrıs Türkünün eşit egemenliğe dayalı haklarını maalesef gözardı edenler hala bugün mevcut. Ama biz Türkiye olarak Türk devletleri teşkilatı olarak da Kıbrıs'ı dünya genelinde tanıtmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz."

Programa, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile ilgililer katıldı.

Tatar ve Yıldırım, daha sonra, Ergan Dağı'nda Türk dünyası ateşini yaktı. Burada, Erzincan Belediyesi mehter takımı tarafından marşlar seslendirildi.