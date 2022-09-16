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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Mersin'de konuştu:

16.09.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bağımsızlık Kıbrıs Türk halkının en doğal hakkıdır. Ana vatan Türkiye ile birlikte yola devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vazgeçmek yok"

MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bağımsızlığın Kıbrıs Türk halkının en doğal hakkı olduğunu, ana vatan Türkiye ile yola devam edeceklerini belirtti.

Kentteki programları kapsamında Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret eden Töre, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Pehlivan, ziyarette Töre'ye hediye takdim etti.

Töre, daha sonra KKTC'nin Mersin Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti. Burada KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile görüşen Töre, diğer ilgililerle de sohbet etti.

Ardından Toroslar ilçesindeki Rauf Raif Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi'ne giden Töre, burada incelemelerde bulundu.

Töre, gazetecilere, KKTC'nin 1983'te bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu söyledi.

Kıbrıs'ta 1960'lı yıllarda önemli bir mücadelenin verildiğini aktaran Töre, "1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkı ve Kıbrıs Rum halkı olarak iki ortaklığa dayalıydı ama Cumhuriyet yürümedi. İşgal altına alındı. Rumlar, Kıbrıs topraklarının tamamını işgal altına alamadılar. ENOSİS'i gerçekleştiremediler. On İki Adalar'dan sonra Kıbrıs'ı 13'üncü ada yapamadılar. Girit Adası'ndan sonra Kıbrıs'ı da Girit'e benzetemediler. Kıbrıs Türk halkını da Batı Trakya Türklerinin durumuna düşüremediler." diye konuştu.

- "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vazgeçmek yok"

Töre, Ada'da geçmişte farklı anlaşma modellerinin masaya yatırıldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Geçmişte kapsamlı bir anlaşmayı yaptık ama bu yürümedi. Dolayısıyla birçok anlaşma modelleri de önümüze geldi. Hep federatif sisteme dayalı anlaşma modelleri... Bunların hemen hemen tamamını Rum-Yunan ikilisi reddetti. Bağımsızlık Kıbrıs Türk halkının en doğal hakkıdır. Ana vatan Türkiye ile birlikte yola devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vazgeçmek yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin harçlarında Mehmetçik ile Mücahit'in birlikte canı ve kanı vardır. Dolayısıyla canımızla, kanımızla yoğurduğumuz toprakları vatan yaptık. O vatan üzerinde de milli bir devlet kurduk."

Zorlu Töre, programları kapsamında, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin İl Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği Mersin Şubesi'ne de ziyarette bulundu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Mersin'de konuştu:

- "Bağımsızlık Kıbrıs Türk halkının en doğal hakkıdır. Ana vatan Türkiye ile birlikte yola devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vazgeçmek yok"

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Mersin'de

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Mersin'de

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Mersin'de

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Mersin'de

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Mersin'de

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Mersin'de

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Mersin'de

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Mersin'de

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Mersin'de

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Mersin'de

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