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"Klima kullanımını azaltmak için pencereye panjur kurun" önerisi

13.10.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Pınar Mengüç: - "Güneş bir defa camdan içeri girdimi bunu dışarı çıkartmak için sizin klima kullanmanız lazım. Bu kadar basit. Eğer klima kullanmayı azaltmak istiyorsanız pencere dışına panjur kurun"

EDİRNE (AA) - Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) Direktörü Prof. Dr. Pınar Mengüç, binalarda panjur kullanımının yaygınlaştırılmasıyla klima kullanımının azalacağını söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen 2. Mimarlık ve Enerji Çalıştayına konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mengüç, "Sürdürülebilir ve Enerji ve İnsan Boyutu" başlıklı sunumunda küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak pek çok olumsuz gelişmenin yaşandığını ifade etti.

Küresel ısınmaya karşı insanlığın bir dizi önlemler alması gerektiğinin altını çizen Mengüç, insanların iklim değişikliği ve doğayla uyumlu şekilde yaşaması gerektiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Mengüç, binaların kullanılan enerjinin yüzde 40'ını tükettiğini vurguladı.

Enerji tüketimini azaltmak için binalarda kullanılan tüm malzemelerin önemli olduğunu ifade eden Mengüç, pencerelere panjur takılmasıyla klima kullanımının azaltılabileceğini belirtti.

Pencerelerin dışına panjur konulmasıyla içeriye giren sıcak havanın engelleneceğini vurgulayan Mengüç, şunları kaydetti:

"Evde kullanılan perdeler sadece ışığın içeriye girmemesini engelliyor, onların ısıyla bir ilgisi yok. Güneş bir defa camdan içeri girdimi bunu dışarı çıkartmak için sizin klima kullanmanız lazım. Bu kadar basit. Eğer klima kullanmayı azaltmak istiyorsanız pencere dışına panjur kurun.

Camın dışına panjur kurarak güneşin içeriye ne zaman ve ne miktarda gireceğini belirleyebilirsiniz. Panjur kültürü son 200-300 yılda İtalya'da, Fransa'da hatta Türkiye'de yaygındı ancak son 50 yılda panjurlar bitti Türkiye'de. Enerji krizini azaltmak için yapılacak en kolay şeylerden birisi panjurlara tekrar geri dönmek."

"Klima kullanımını azaltmak için pencereye panjur kurun" önerisi

- Prof. Dr. Pınar Mengüç: - "Güneş bir defa camdan içeri girdimi bunu dışarı çıkartmak için sizin klima kullanmanız lazım. Bu kadar basit. Eğer klima kullanmayı azaltmak istiyorsanız pencere dışına panjur kurun"

"Klima kullanımını azaltmak için pencereye panjur kurun" önerisi

"Klima kullanımını azaltmak için pencereye panjur kurun" önerisi

"Klima kullanımını azaltmak için pencereye panjur kurun" önerisi

"Klima kullanımını azaltmak için pencereye panjur kurun" önerisi

"Klima kullanımını azaltmak için pencereye panjur kurun" önerisi

"Klima kullanımını azaltmak için pencereye panjur kurun" önerisi

"Klima kullanımını azaltmak için pencereye panjur kurun" önerisi

"Klima kullanımını azaltmak için pencereye panjur kurun" önerisi

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Anahtar Kelimeler:
Güneş klima

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