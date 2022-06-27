Ekipler, geçen hafta Cebeci’de 29, Kovanağzı’nda 3, Kumcağız’da 19, Kerpe’de 6, Sarısu’da 5, Seyrek’te 4, Bağırganlı’da 7 ve Bayramoğlu’nda 6 kişi olmak üzere, toplam 79 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için çalışmaları sürdürüyor.

Kocaeli sahillerinde geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 79 kişi kurtarıldı

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