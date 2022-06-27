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Kocaeli sahillerinde geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 79 kişi kurtarıldı

27.06.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli sahillerinde geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 79 kişi kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 79 kişiyi kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için çalışmaları sürdürüyor.

Ekipler, geçen hafta Cebeci’de 29, Kovanağzı’nda 3, Kumcağız’da 19, Kerpe’de 6, Sarısu’da 5, Seyrek’te 4, Bağırganlı’da 7 ve Bayramoğlu’nda 6 kişi olmak üzere, toplam 79 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Ayrıca KOSKEM görev bölgelerinde 8 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi.

KOSKEM ekipleri, göreve başladıkları 15 Haziran'dan itibaren ise 121 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli sahillerinde geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 79 kişi kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 79 kişi kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 79 kişi kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 79 kişi kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 79 kişi kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 79 kişi kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 79 kişi kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 79 kişi kurtarıldı

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Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

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Öğle
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İkindi
17:08
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Yatsı
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