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Kocaeli'de 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı

12.08.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı

KOCAELİ (AA) - İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir tekstil firmasının muhasebe görevlisinin 16 yıl önce öldürülmesiyle ilgili, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Personel maaşlarının yatırılacağı günün gecesinde firmaya ait çelik kasayla kaybolan muhasebeci Bülent Demir, 10 gün sonra Gebze'de boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. İçerisinde 80 bin lira olan çelik kasaya ise içi boş halde Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda ulaşıldı.

O dönem jandarmanın sorumluluk alanında işlenen cinayetin zanlıları tespit edilemediği için dosya kapandı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, faili meçhul cinayet olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.

Ekipler, 1,5 aylık çalışma sonucu o dönem söz konusu firmada güvenlik görevlisi olan M.M'yi gözaltına aldı.

M.M'nin emniyetteki ifadesi doğrultusunda A.B.E, M.Ö. ve M.K.Ö'yü de yakaladı. Olayla ilgili olduğu belirtilen bir kişinin ise şüpheliler tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M. tutuklandı.

Şüpheliler A.B.E, M.Ö. ve M.K.Ö'nün ise savcılık sorguları devam ediyor.

Kocaeli'de 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı

Kocaeli'de 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı

Kocaeli'de 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı

Kocaeli'de 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı

Kocaeli'de 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı

Kocaeli'de 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı

Kocaeli'de 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı

Kocaeli'de 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Tekstil

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