KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatısında yangın nedeniyle hasar oluştu.
Akse Mahallesi'ndeki binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı.
Apartmanda yaşayanlar, binayı boşalttı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Yangın nedeniyle çatıda hasar meydana geldi.
Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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