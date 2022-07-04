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Kocaeli'de ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan telef oldu

04.07.2022 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan telef oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

İcadiye Mahallesi'nde Fevzi Özbek'e ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi.

Yangın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken ahırdaki kurbanlık 10 büyükbaş hayvandan 7'si telef oldu.

Gövdelerinde yanıklar oluşan 3 hayvan ise bahçede kesildikten sonra kontrol için veterinere gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'de ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Kocaeli'de ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Kocaeli'de ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Kocaeli'de ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Kocaeli'de ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Kocaeli'de ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Kocaeli'de ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Kocaeli'de ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan telef oldu

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