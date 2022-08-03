Kocaeli'de belediyenin desteğiyle kurulan seralar ürün vermeye başladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de "Seracılığı Geliştirme Projesi" kapsamında kurulan modern seralarda yetiştirilen sebzelerin hasadına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, pazar değeri yüksek ürün elde edilmesi ve üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla geçen yıl hayata geçirilen proje doğrultusunda çiftçilere sağlanan yüzde 50 hibeli modern seralarda yetiştirilen mahsulün verimi, üreticileri memnun etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın önem verdiği tarımsal desteklerden biri olan proje sayesinde geçen yıl il genelinde 70 modern sera yapıldı, 1300 çiftçiye 2 bin top sera naylonu desteği verildi.

Kocaeli'nin en çok seracılık yapılan kırsal mahallelerinden biri olan Bayraktar Mahallesi'nde 25 yıldır çiftçilik yapan Bora Sağdıç, gübre, mazot, modern sera kurulumu ve sera naylonu başta olmak üzere Belediyenin tarımsal desteklerinden yararlandığını belirtti.

Büyükakın'ın çiftçilere her zaman sahip çıktığını vurgulayan Sağdıç, "Büyükşehirin modern seralarından bu yıl çok iyi verim elde ettik. Modern seralar, eski seralara göre çok avantajlı. Yandan ve üstten havalandırmalı. Hava sirkülasyonu daha çok olduğu için bitkiler içeride strese girmiyor ve daha kaliteli ürün çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Sağdıç, Bayraktar Mahallesi'nde desteklerden sonra seracılığın arttığını kaydetti.

Üretim yaparken son teknolojilere de ayak uydurmaya çalıştıklarına işaret eden Sağdıç, şöyle devam etti:

"İşimizi severek yapıyoruz. Şartlar zorlasa da yılmadan, usanmadan bu işi sürdürmeye çalışıyoruz. Bu işe ilk başta 320 metrekare alanda başladık. Şu an seralarımız 10 dönüme ulaştı. Tahir başkanımız, bu sene yine modern sera desteği vereceklerini açıkladı. Kısmet olursa bu yeni destekten de yararlanıp, seramızı 2 dönüm daha artırmayı düşünüyorum. Destekler arttıkça, biz de üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bol ve ucuz sebze yesin diye uğraşıyoruz."

Kandıra ilçesinde Süllü Mahallesi'nde seracılık yapan Esat Koç ise domates, biber, patlıcan taze fasulye, salatalık gibi ürünler yetiştirdiğini ve bu sene yüksek kalitede verim aldıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin gübre, mazot başta olmak üzere birçok desteğinden yararlandığını aktaran Koç, "Hasada başladık. Bu sene ürünlerimiz çok bereketli. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Her türlü desteğini bizden esirgemiyor, Tahir başkanımıza teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.