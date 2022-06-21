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Kocaeli'de bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheliden biri tutuklandı

21.06.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheliden biri tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir gencin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde 19 Haziran'da Mertcan Pekatik'in (22), ateşli silahla öldürülmesiyle ilgili şüpheliler S.S, O.G, S.K. ve O.A. aynı gün ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.K. ve O.G. adli kontrol şartıyla salıverildi. O.A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kocaeli'de bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheliden biri tutuklandı

Kocaeli'de bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheliden biri tutuklandı

Kocaeli'de tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti

Kocaeli'de tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti

Kocaeli'de tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti

Kocaeli'de tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti

Kocaeli'de tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti

Kocaeli'de tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti

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Anahtar Kelimeler:
Şüpheli İzmit

Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

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Sabah
05:23
Öğle
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İkindi
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